تمكن عناصر حرس السواحل لميناء بوزجار ولاية عين تموشنت، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة عثر عليها تطفو على سطح البحر شمال شرق شاطئ بوزجار، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وقد تمت العملية على بعد 5 أميال بحرية شمال شرق شاطئ بوزجار غير بعيد عن رأس فيغالوا حيث كانت عناصر حرس السواحل لميناء بوزجار في دورية بعرض البحر ليتم العثور على الجثة و انتشالها إلى اليابسة مثلما أبرزه ذات المصدر.

وقد وجدت الجثة في حالة جد متقدمة من التعفن ويرجح أن تكون لمرشح للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية الجثة ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة مثلما تمت الإشارة إليه.

وتعد هذه الجثة الثامنة التي يتم العثور عليها في الساحل التموشنتي خلال شهر فيفري الجاري بعد أن لفظت أمواج البحر ثلاث جثث عبر كل من شواطئ ساسل والسبيعات وبوزجار إضافة إلى تمكن عناصر حرس السواحل في عمليتين منفصلتين من انتشال أربع جثث مجهولة الهوية تم العثور عليها تطفو بعرض البحر على بعد 25 ميلا بحريا شمال بني صاف و 8 أميال بحرية شمال ميناء بوزجار .