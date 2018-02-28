أعلنت سلطة ضبط المحروقات، الاربعاء، عن ارتفاع حجم استهلاك البنزين العادي والبنزين بدون رصاص خلال سنة 2017، رغم ارتفاع أسعارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.



وقالت ذات المصدر أنه ارتفع حجم استهلاك البنزين بدون رصاص إلى 1.43 مليون طن في عام 2017، مقابل 1.36 مليون طن في عام 2016، بنسبة ارتفاع (+ 5.4٪).



وقد لوحظ نفس الأمر بالنسبة للبنزين العادي، حيث بلغ حجم الاستهلاك 1.18 مليون طن خلال 2017، مقابل 1.16 مليون طن خلال 2016 بنسبة قدرت (+ 1.8٪).



من جهة أخرى، انخفض استهلاك البنزين الممتاز إلى 1.53 مليون طن في عام 2017 مقابل 1.75 مليون طن في عام 2016 مسجلا تراجعا بنسبة (-12.4٪).



أما بالنسبة للمازوت فقد تم تسجيل انخفاض في الاستهلاك بنسبة 2.3 بالمئة، حيث تم استهلاك 10.08 مليون طن خلال 2017، مقابل 10.32 مليون طن سنة 2016.



أما بالنسبة للغاز المميع فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في الطلب عليه، حيث تم استهلاك 456.978 طن في عام 2017 مقابل 351.571 طن عام 2016، بزيادة قدرت بـ 30 بالمئة.



وبلغ إجمالي استھلاك الوقود 14.68 ملیون طن في عام 2017 مقابل 14.94 مليون طن في عام 2016، مسجلا انخفاضا سنويا بنسبة 1.7بالمئة.