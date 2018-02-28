قالت صحيفة “نوتيسياس دي نافارا” الإسبانية، إنّ 95% من الطلاب المسلمين في مدريد لا يدرسون الدّين الإسلامي بسبب نقص عدد المعلّمين، وهذه أحد النتائج الّتي توصلت إليها الدراسة الديموغرافية للمسلمين الّتى أجراها اتحاد الجاليات الإسلامية في إسبانيا.

وأفادت الصحيفة بوجود حوالي 2 مليون مسلم في إسبانيا، أي يمثلون 4% من التعداد السكاني، وهم في الغالب من الجنسية الإسبانية والمغربية، بحسب التقرير السنوي الّذي أصدره المرصد الأندلسي هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه في عام 1996 تمّت الموافقة على محتوى مناهج فصول تدريس الدّين الإسلامي، وكذلك توظيف الأساتذة لتدريس المواضيع الدّينية، ومع ذلك فإنّ 6 فقط من المناطق الّتي يوجد بها طلاب مسلمين يتّبعون هذه الاتفاقيات ويوفّرون عددا من المعلّمين رغم أنّه غير كاف، ولكن هناك بعض المناطق الّتي لم توفّر أي معلّمين لتدريس الدّين الإسلامي، باستثناء مدن الحكم الذاتي من سبتة ومليلية، إلى جانب كانتابريا الّتي تستعد لتدريس الدّين الإسلامي لفئات التعليم الابتدائي.

يذكر أنّ عدد الطلاب المسلمين في المدارس الابتدائية يقدّر بحوالي 16 ألف طالب، وفي كتالونيا حوالي 84018 طالب مع غياب معلّم لتدريس الدّين الإسلامي، بينما يقدّر عددهم في الأندلس بحوالي 46887 طالب مسلم و22 معلّمًا، وفي مدريد 45957 طالب مع معلمين فقط.

تجدر الإشارة إلى أنّ المرصد الأندلسي الّذي يشرف عليه خير الدّين رياثا، يقوم بنشر تقارير ودراسات تتعلّق بدراسة حول تعداد المسلمين في إسبانيا، مع متابعة أحوالهم خاصة فيما يتعلّق بظاهرة العداء للإسلام (الإسلاموفوبيا)، إلى جانب متابعة المؤسسات الإسلامية والحالة الراهنة للإسلام في إسبانيا.