تستقبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأحد المقبل أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كناباست) من أجل بعث الحوار حول التفاوض على مطالب الأساتذة، حسبما أعلن عنه المستشار بالوزارة، محمد شايب دراع.

وأشار شايب دراع على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى أن "وزيرة التربية الوطنية ستستقبل يوم الأحد 4 مارس أعضاء المكتب الوطني لهذه النقابة (كناباست) من أجل الشروع في الحوار والتفاوض".

أما بخصوص النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع فأكد ذات المسؤول أن الوزيرة "استجابت لكل مطالب هذه النقابة" مضيفا أن "90 % منها قد تم التكفل بها خاصة تلك المتعلقة بولايات البليدة وبجاية حيث بدأ الإضراب".

وذكر المستشار في هذا الصدد بقرار الوزارة القاضي بإرسال لجان إلى هاتين الولايتين تضم ممثلين عن الوصاية و الكناباست لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة هناك.

من جهة أخرى، أوضح شايب دراع أنه سيتم تنظيم لقاء آخر يجمع الوزارة بمختلف الشركاء الاجتماعيين يوم 7 مارس المقبل لمناقشة "الحصص التي تسمح بترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي والأستاذ الرئيسي إلى أستاذ مكون".

وكانت نقابة الكناباست قد قررت يوم الثلاثاء الفارط وقف الإضراب المفتوح الذي شنه الأساتذة منذ 30 نوفمبر الماضي.

كما أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء التربية لتسهيل إعادة إدماج الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم تبلّغ لهم قرارات العزل بعد و كذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد تبليغهم هذه القرارات. أما بالنسبة للأساتذة الذين لم يقدموا طعوناتهم فقد تم إعطاء أوامر لمدراء المؤسسات بتسهيل عمليات إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا.