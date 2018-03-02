أطاح وفاق سطيف برائد الرابطة المحترفة الأولى شباب قسنطينة على ملعب 8 ماي 45 بسطيف في لقاء متقدم عن الجولة 22.

وسجل نسيم حدوش في الدقيقة 34 هدف الفوز الذي سمح للنسر الاسود بالتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 33 نقطة، فيما احتفظ أشبال المدرب عمراني على الصدارة بـ42 نقطة.

من جهته عاد اتحاد الجزائر اليوم بفوز ثمين من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بن خماسة في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يرتقي الاتحاد إلى المركز الثالث مؤقتا بـ35 نقطة، فيما يبقى اتحاد بسكرة يعاني ضمن كوكبة المؤخرة، حيث تجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز 12.

وكان شببا بلوزداد قد تعادل مع اولمبي المدية بنتيجة (0-0) في افتتاح الجولة الـ 22 أمس الخميس.

بعد هذا التعادل يبقى اولمبي المدية في المركز التاسع بمجموع 25 نقطة, فيما ارتقى شباب بلوزداد الي المركز العاشر برصيد (24 ن).

وستجري باقي مقابلات هذه الجولة أيام 9 و 10 و 12 مارس الجاري.

الخميس:

شباب بلوزداد - اولمبي المدية 0 - 0

الجمعة:

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0 - 1

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 1 - 0

الجمعة 9 مارس :

-- الجزائر : اتحاد الحراش - شبيبة القبائل (16:00سا)

السبت 10 مارس:

اتحاد بلعباس - اتحاد البليدة (16:00سا)

دفاع تاجنانت - نادي بارادو (16:00سا)

نصر حسين داي - شبيبة الساورة (16:00سا)

الاثنين 12 مارس:

مولودية الجزائر - مولودية وهران (17:00سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 42 22

2. مولودية وهران 38 21

3.اتحاد الجزائر 35 22

4 . مولودية الجزائر 34 21

5. وفاق سطيف 33 22

6 . نادي بارادو 32 21

-- . شبيبة الساورة 32 21

8 . نصر حسين داي 31 21

9 . أولمبي المدية 25 22

10. شباب بلوزداد 24 22

11. اتحاد بلعباس 23 21

12. اتحاد بسكرة 22 22

--. شبيبة القبائل 22 21

14. دفاع تاجنانت 21 21

15. اتحاد الحراش 18 21

16. اتحاد البليدة 15 21.