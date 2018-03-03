لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر حادث سير وقع ،اليوم السبت، على الطريق الوطني رقم 27 بمنطقة أولاد نية الواقعة بين بلديتي بني حميدان و زيغود يوسف بولاية قسنطينة، حسب ما عُلم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث وقع إثر دهس شاحنة امرأة كانت تجتاز الطريق، ومن ثمة اصطدمت الشاحنة بمركبة سياحية، وهو ما أدى إلى وفاة المرأة بعين المكان مع 4 أشخاص كانوا على متن المركبة ذات الوزن الخفيف.

فيما تم إجلاء الضحية السادسة على جناح السرعة نحو مستوصف حامة بوزيان أين لفظت أنفاسها الأخيرة.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة من أجل تحديد ملابسات هذا الحادث.