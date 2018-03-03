قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الاعتذار من الاتحاد العربي لعدم قدرتها على إشراك وفاق سطيف واتحاد الجزائر في الطبعة المقبلة للبطولة العربية للأندية.



وحسب مصدر عليم، فإن “الفاف” ستوجه مراسلة رسمية للاتحاد العربي اليوم أو غدا، تؤكد من خلالها أن قانون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ينص، منذ عهد الرئيس السابق محمد روراوة، نائب الرئيس الحالي للاتحاد العربي، على عدم قدرة أي فريق جزائري المشاركة في منافستين، لترك المجال مفتوحا للاتحاد العربي لاختيار فريقين آخرين لتعويضهما.



وستبرر الاتحادية أيضا قرار عدم قدرتها على الاستجابة لطلب الاتحاد العربي لكرة القدم باختيار وفاق سطيف واتحاد الجزائر بتواريخ “الفيفا” من جهة وضغط برمجة مباريات الكأس القارية للأندية، لتفادي الدخول في “حرب” معلنة مع الهيئة الكروية العربية.





