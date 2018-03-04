استأنف 154 أستاذ مضرب من أصل 580 المسجلين بولاية البليدة عملهم بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج حسب ما علم لدى وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد.

وفي تصريح أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أنه " من مجموع 580 أستاذ مضرب تلقوا إشعارا بالشطب من طرف المراقب المالي استأنف 154 منهم العمل الى غاية أمس السبت بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج".

و صرح السيد مسقم مطمئنا الجميع بأنه " لن يتم شطب أي استاذ مضرب بشرط

إيداع طلب اعادة إدماج"، داعيا أولئك الذين لم يودعوا هذه الطلبات بعد إلى القيام بها " في أقرب الآجال".

يُذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست" قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ 30 جانفي الفارط.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت جميع مدراء التربية بتسهيل إعادة إدماج على مستوى مؤسساتهم جميع الأساتذة المضربين الذين لم يتلقوا بعد الإشعار بالشطب وكذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد تلقي الإشعار.

أما بالنسبة للأساتذة المشطوبين الذين لم يودعوا بعد طعونهم تلقى مدراء المؤسسات تعليمات بتسهيل إيداع الطعون وإعادة إدماجهم فورا.