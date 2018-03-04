احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.

ويوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.

كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.

بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.

كما سيتمتع الضيوف بالمزايا التي يقدمها نادي إمبيريـال بقيمة 3000 درهم إماراتي في اليوم، بما في ذلك تسجيل الوصول لكبار الشخصيات، ووجبة الإفطار، والدخول إلى صالات نادي إمبيريـال لتناول شاي الظهيرة يومياً والاستمتاع بالمشروبات والمقبلات المسائية، فضلاً عن خدمة المساعدة الشخصية “الكونسيرج”، والاستخدام الحصري لشاطئ نادي “إمبيريـال”.