ماكرون وروحاني يبحثان الوضع في سوريا

العالم
4 مارس 2018 () - واج/س.أ
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, هاتفيا اليوم  الأحد, مع نظيره الإيراني حسن روحاني , العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك , لاسيما الوضع في سوريا.

ويأتي هذا الاتصال قبل يوم واحد , من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف  لو دريان لطهران غدا الاثنين.وذكر قصر "الإليزيه" , في بيان له, أن الرئيسين بحثا النزاع السوري, لاسيما  الوضع في منطقة الغوطة الشرقية . وذكر أن الجانبين "اتفقا على التعاون من أجل  من توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين وضمان أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ناجع في سوريا".

من جهة اخرى, اوضح البيان , أن "الرئيس ماكرون أكد للرئيس روحاني التزام  فرنسا باستمرار الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة الدول (5+1) في عام  2015".

و بحث الجانبان ايضا , برامج الصواريخ الباليستية لإيران والقلق الفرنسي  بشأنها, حسب البيان.

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