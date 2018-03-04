بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, هاتفيا اليوم الأحد, مع نظيره الإيراني حسن روحاني , العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك , لاسيما الوضع في سوريا.

ويأتي هذا الاتصال قبل يوم واحد , من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان لطهران غدا الاثنين.وذكر قصر "الإليزيه" , في بيان له, أن الرئيسين بحثا النزاع السوري, لاسيما الوضع في منطقة الغوطة الشرقية . وذكر أن الجانبين "اتفقا على التعاون من أجل من توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين وضمان أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ناجع في سوريا".

من جهة اخرى, اوضح البيان , أن "الرئيس ماكرون أكد للرئيس روحاني التزام فرنسا باستمرار الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة الدول (5+1) في عام 2015".

و بحث الجانبان ايضا , برامج الصواريخ الباليستية لإيران والقلق الفرنسي بشأنها, حسب البيان.