كشف الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حسين بوبطينة، اليوم الإثنين، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن الميزان التجاري الجزائري سجل انخفاضا للواردات ما يقارب 15 % ، في حين شهدت الصادرات خارج قطاع المحروقات نموا قدر هذه السنة بحوالي 6% ، موضحا أن بعض المستوردين توجهوا إلى التصدير لأن هذه الفئة من المتعاملين على دراية بمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأضاف حسين بوبطينة أن الجزائر اليوم تتوجه لإستراتيجية التصدير نحو إفريقيا ، مشيرا إلى أنه بمساهمة الوكالة نجد بعض الشبكات الجزائرية قد فتحت فضاءات تجارية ومتواجدة في بعض الدول الإفريقية كالسينغال و كوت ديفوار والبنين ومالي والكاميرون.

وقال بوبطينة "التصدير قد وجه أيضا إلى بعض البلدان العربية لأنها أسواق مهمة بالنسبة لنا ودخولنا إلى دول الخليج حتى يسمح لنا بالولوج إلى دول آسيا"، مبرزا أن دول جنوب أوروبا و بعض الدول الأوروبية الأخرى كانت ولا تزال وجهة لتصدير المنتجات الجزائرية.

وأعلن الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عن مشروع لإنشاء قاعدة لوجيستية مخصصة للتصدير في تمنراست من أجل استغلالها نحو الأسواق الإفريقية إضافة إلى مشاريع الموانئ كميناء شرشال وكذا في بعض المطارات كمطار الوادي الموجه للتصدير لبعض الدول الأوروبية والإفريقية .