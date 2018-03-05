تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر،اليوم الإثنين، في قضيتين منفصلتين متعلقتين بحيازة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتاجرة و الترويج لها من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 423 قرصا مهلوسا و 21 غراما من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره (30) مليون سنتيم ،حسبما جاء في بيان لذات المصالح، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية .

و تمت معالجة القضيتين من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية

للرويبة ،ففي القضية الأولى وعلى إثر معلومة أمنية مؤكدة تم توقيف شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيمان فيه، حيث تم الترصد لهما و الإيقاع بهما وبحوزتهما (43) قرصا مهلوسا و (21) غراما من القنب الهندي كانت مخبّأة بخزانة حائطية خاصة بعداد كهربائي، إضافة إلى مبلغ مالي قدره (30) مليون سنتيم.

أما القضية الثانية فتمت بعد استغلال معلومات أمنية بشأن شخصين مشتبه فيهما بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة الرغاية تزامنا مع قضية مُعالجة من قبل نفس المصالح متعلقة بالضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض طرفاها المشتبه فيهما تمكنت عناصر الشرطة من توقيفهما واسترجاع كمية من المؤثرات العقلية تتمثل في (376) قرصا مهلوسا من مختلف الأصناف، تم إخفاءها بطريقة محكمة من طرف أحد المشتبه فيهما بإحدى خزانات المياه.

و قد تم تقديم المشتبه فيهم الأربع على وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا أين أُمر بإيداعهم الحبس المؤقت ،يضيف نفس المصدر