في ظل الحالة النفسية السيئة التي يعيشها التلاميذ لاسيما المقبلين منهم على شهادات نهاية السنة في الأطوار الثلاثة ، جراء الإضرابات الأخيرة التي شلت قطاع التربية، نصح الخبراء النفسيون أولياء التلاميذ والأساتذة بضرورة التعامل مع هذه الحالة بروية وهدوء.

ويعاني التلاميذ من التوتر والقلق واضطرابات في النوم، إلى جانب فقدان الشهية بسبب الإضرابات والمواجهات المشحونة بين المنظمات النقابية في القطاع و الوزارة الوصية ، مما أثر على قدرتهم للاستيعاب، حسب ما صرح به تلاميذ للقناة الإذاعية الثانية.

من جانبها، تنصح المديرة العامة لمركز البحوث والتطبيقات النفسانية سميرة سكراش الأولياء بعدم الضغط على أبنائهم، مؤكدة أنه يتوجب على الأساتذة تشجيع التلاميذ على إبراز طاقاتهم في مواجهة هذا التوتر لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.