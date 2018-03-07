أعلنت شركة "بلاكبيري" الكندية عن رفعها دعوى قضائية ضد تطبيقات "فايسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام"، بسبب انتهاكها حقوق الملكية الفكرية.

وتتهم "بلاكبيري" شركة "فايسبوك" وتطبيقاتها الثلاثة المملوكة لها، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، فيما يتعلق بتقنيات الدردشة الفورية، والرسائل المباشرة.

وأشارت الشركة الكندية في دعواها، بحسب موقع " سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "فايسبوك" طورت تطبيقات الدردشة الخاصة بها، بناء على التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة "بلاكبيري".

وقالت سارة ماكيني، المتحدثة باسم "بلاكبيري": "لجأنا إلى القضاء ضد فايسبوك وتطبيقاتها، بعد سنوات من الحوار".وأضافت وفقا لوكالة" سبوتنيك" الروسية "كان لزاما أن نقاضي فايسبوك، حفاظا على حقوق مالكي الأسهم الخاصة بنا".

ولم تصدر "فايسبوك" أي تعليقات على هذه الدعوى القضائية، ولا الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لـ"بلاكبيري".