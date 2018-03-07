تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية مع حجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 14 مليون دج، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي.

وجاءت العملية خلال الأسبوع الجاري نتيجة استغلال لمعلومات ومراقبة تحركات عناصر الشبكة لأكثر من شهر حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بهم.

وذكر نفس المصدر، أنه بناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر تم مداهمة الشقة المستأجرة للمشتبه فيهم على مستوى بلدية حمام بوحجر وتوقيفهم في حالة تلبس وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 14 مليون دج في شكل 7 آلاف ورقة نقدية مزورة من فئة 2.000 دج كانت مهيأة للترويج .

وأسفرت العملية عن توقيف 3 عناصر من الشبكة ينحدرون من ولاية تيسمسيلت وحجز العتاد المستعمل في عملية التقليد المتشكل من ناسختين من الحجم الكبير وحزم ورقية وجهاز للإعلام الآلي.

وسيتم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام نيابة محكمة حمام بوحجر .