أعلنت الفصائل الفلسطينية ومبادرات شبابية ومجتمعية الخميس انها تنوي اقامة خيام قرب حدود قطاع غزة واسرائيل للمطالبة بحق العودة الى بلداتهم التي هجروا منها عام 1948، وذلك بدءا من يوم الارض المصادف آخر الشهر الحالي وحتى ذكرى النكبة في 15 ماي.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في بيان أنها شكلت "الهيئة الوطنية لانطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار".

وقال عضو في اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حركة حماس ولجان اللاجئين الشعبية، انه "بدءا من يوم الأرض الموافق 30 مارس ستتم اقامة آلاف الخيام بمحاذاة السياج (الحدودي) للتاكيد على حق العودة الى المدن والبلدات والقرى التي هجروا منها في النكبة عام 48".

ويتم احياء ذكرى يوم الارض في 30 مارس تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم عام 1976 اثناء احتجاجات على مصادرة اسرائيل اراض عربية في الجليل، حيث عمت الاحتجاجات والاضراب.

واضاف "سيقيم في هذه الخيام مئات الاف الفلسطينيين مع اولادهم واطفالهم حتى يقف المجتمع الدولي امام مسؤولياته لارجاع الحقوق الى الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم المهجرين منها".

وتشارك في هذه الفعالية مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة تتولى اقامة الخيام و"تأمين كل ادوات ووسائل الدعم والصمود للاهالي للبقاء في هذه الخيام بطريقة سلمية" وفق مسؤول في مبادرة "حق العودة".

وقال هذا المسؤول "قريبا سننتهي من الترتيبات اللوجستية لاقامة الخيام وتم الانتهاء من تحديد اماكن اقامتها بدعم فلسطيني محلي والداعمين للعودة في الخارج" دون ايضاحات حول مصادر الدعم المالي.

كما ينوي الفلسطينيون تنظيم مبادرات اخرى ومسيرات في مختلف دول الشرق الاوسط.