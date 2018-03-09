أشاد مدرب فريق نادي ريال مدريد الإسباني, زين الدين زيدان, بلاعبه كريم بنزيمة والخدمات التي يقدمها للنادي, مشيرا إلى أن سجل المهاجم الفرنسي يتحدث عن نفسه.

وقال زيدان - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبيل مباراة الغد في "الليغا" أمام إيبار, "لا يتعين علي القول ما إذا كان انتقاد بنزيمة غير عادل أو لا. ما يهمني هو العمل الذي يقوم به. وكنت سأفضل أن يسجل لأنه سنحت له فرص لكن قام بمجهود جيد لخدمة الفريق", في إشارة إلى عدم تسجيل بنزيمة من فرص تهديفية في مباراة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي رابطة الأبطال.

وأضاف زيدان "لا أحتاج إلى إقناع أحد. فهناك من يعرف كرة القدم وهؤلاء هم من يدركون مدى جودة كريم. فهو لاعب هنا منذ 9 أعوام ولست محتاجا إلى الدفاع عنه فهو يمتلك جودة كبيرة وأحبه كثيرا".

وحول التقارير بخصوص تجهيز ريال مدريد عرض بقيمة 400 مليون يورو لضم المهاجم البرازيلي نيمار, أوضح زيدان قائلا "لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي", لافتا في الوقت نفسه إلى أن أسعار اللاعبين أصبحت جنونية.

وفيما يتعلق بمباراة إيبار قال مدرب الريال "نتوقع لقاء صعب خر في الليغا على ملعب صغير وصعب. ولن يكون من السهل التسجيل والفوز لأنهم يقدمون موسما جيدا للغاية.ويتعين علينا لعب مباراة كبيرة من أجل تحقيق الانتصار", موجها رسالة للاعبيه بأنه لا مجال للتهاون في باقي الموسم.