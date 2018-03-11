لقي صبيحة اليوم أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم وقع على الطريق الوطني رقم 6 بقرية مصباح بتراب بلدية الخيثر شمالي البيض إثر اصطدام عنيف بين سيارة سانبول مرقمة بولاية سيدي بلعباس وهليكس مرقمة بولاية البيض كانت تسير في الإتجاه المعاكس.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالخيثر مدعومة بوحدة سفيد من ولاية سعيدة لإجلاء الضحايا والمصابين إلى مستشفى بوقطب، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا لتحديد الأسباب والمسؤوليات.

يبقى فقط أن نشير إلى أنه من بين الضحايا امرأتان وطفلان تراوحت أعمارهما بين 4 و6 سنوات.