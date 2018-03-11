قال التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد 11 مارس، إن طائرة تركية قادمة من الإمارات تحطمت في جنوب غرب إيران.

ونقل التلفزيون عن مسؤول في هيئة الطيران الإيرانية أن الطائرة التي تحطمت "طائرة خاصة"، وكانت في طريقها من الشارقة في الإمارات إلى اسطنبول، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول أن الطائرة الخاصة التركية سقطت في مدينة "شهر كرد" الإيرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.

وقال مصدر في منظمة الطيران لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرة شخصية تابعة لتركيا وهي من نوع سي-60 وعدد مقاعد هذا النوع من الطائرات 20 مقعدا".

"المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة سقطت في منطقة أردل ناقان، بمدينة شهر كرد وحين سقوطها كانت الطائرة تحترق".

فيما ذكر بيان للهلال الأحمر الإيراني أنه جرى "إرسال 6 فرق طوارئ، وإنقاذ، لمكان سقوط الطائرة المتوقع".

كشف المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى الخالدي عن أن الطائرة المنكوبة التي سقطت جنوب غربي أصفهان "شخصية تركية" كان على متنها 11 راكبا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الخالدي قوله، مساء اليوم الأحد، إن "الطائرة المنكوبة شخصية VIP تركية، كان على متنها 11 راكبا".

وأضاف الخالدي "الطائرة سقطت بعد احتراق محركها وسكان المنطقة التي سقطت بها شاهدوا احتراقها قبل سقوطها وارتطامها بالجبل، والنيران ما زالت مشتعلة في المكان"، متابعا "تواصل فرق الإنقاذ مساعيها للوصول"