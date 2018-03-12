اتهم الكاتب الجزائري كمال داود جرائدا ومنظمات أولياء تلاميذ وصحفيين ذوي "خلفية" إسلامية" بالمسؤولية عن انتشار داء الحصبة في البلاد.

وكتب داود على صفحته في الفايسبوك " أولياء، صحف اسلاموية، مسؤولون في منظمة أولياء التلاميذ، صحفيين، مسؤولون عن عزوف التلاميذ عن حملة التلقيح في مارس الماضي من أجل إسقاط بن غبريت".

واضاف "سنةٌ من بعد، عدوى البوحمرون تنتشر وترى هؤلاء يغسلون أيديهم من مسؤولياتهم ويكتبون في نفس الجرائد. ينعتون ويحللون!"