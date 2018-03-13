أعطى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور،أمس الإثنين بمدينة إليزي إشارة انطلاق أشغال تطوير الحقول الغازية لتينهرت من خلال ربط 50 بئرا منتجا بمنشآت أوهانت الواقعة بعين أمناس.

وسيسمح هذا المشروع المتمثل في تطوير الحقول الغازية لتينهرت ومعالجة الغاز الخام في المنشآت الموجودة بأوهانت برفع القدرة الإنتاجية لهذه المنشآت من 10 مليون متر مكعب يوميا إلى 15 مليون متر مكعب بحلول 2020.

و في عام 2022، ستبلغ القدرة الإنتاجية لهذه المنشآت 20 مليون متر مكعب يوميا، ستوزع في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد.

وتقدر تكلفة هذا المشروع بـ 27 مليار دينار جزائري لشركات وطنية عمومية.