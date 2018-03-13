تم تنصيب لخضر أوشيش رئيس مدير عام جديد لمجمع سيدار بعنابة وذلك بتوجهات ملحة لتوفير المرافقة الضرورية لفروع الحديد والصلب وفى مقدمتها مركب سيدار الحجار قصد بلوغه الأهداف الإنتاجية المسطرة، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء مسؤول العلاقات العامة لمجمع سيدار هشام بامون.

ويأتي تعيين أوشيش وهو إطار سابق بذات المجمع ومختص في فروع النشاط المرتبطة بالحديد والصلب على رأس مجمع سيدار كما أوضح نفس المسؤول في سياق سلسلة الإجراءات التي اتخذت لتوفير التأطير والمرافقة المتوفرة لدى ذوي الخبرة في مجال صناعة الحديد والصلب وخاصة مركب سيدار- الحجار الذي ينتظر منه تجاوز عتبة 1 مليون و 200 ألف طن سنويا من الفولاذ القابل للتسويق وذلك "مطلع السنة المقبلة 2019".

ويجمع مجمع سيدار الذي يوجد مقره بمنطقة شعيبة ببلدية سيدي عمار خمسة فروع لنشاطات الحديد والصلب يتقدمها مركب سيدار الحجار الذي يمثل حوالي 80 بالمائة من النشاط الصناعي للمجمع حسب المصدر ذاته الذي ذكر بأن الطاقات الإنتاجية الحالية لمصنع الحجار تقدر بـ 2800 طن من الفولاذ القابل للتسويق يوميا.

وتقدر التوقعات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار لسنة 2018 بحوالي 850 ألف طن من الفولاذ القابل للتسويق،حسب نفس المسؤول، الذي أوضح بأن الشطر الثاني لبرنامج الاستثمار وإعادة التأهيل الخاص بمركب سيدار الحجار "يجري تنفيذه حاليا" ويتضمن تجديد وتحديث هياكل وتجهيزات وحدات المركب.