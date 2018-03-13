انتشل عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لبوزجار (عين تموشنت) مساء اليوم الثلاثاء جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها بجزيرة "حبيباس" حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وقد وجدت الجثة في حالة"متقدمة"من التعفن وسط الصخور الحجرية بجزيرة "حبيباس", وفق ذات المصدر.

وتم العثور على الضحية يرتدي صدرية نجاة مما يرجح فرضية أن تكون الجثة لمرشح للهجرة غير الشرعية فيما لم يتم العثور عن أي أغراض أو بطاقة هوية خاصة بالضحية حسبما ذكره نفس المصدر.

وقد تم نقل الجثة من طرف عناصر حرس السواحل إلى ميناء بوزجار ليتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية "أحمد مدغري" بعين تموشنت.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد هوية الضحية ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.