أعلن عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال خطاب ألقاه في أشغال الدورة الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية، المنعقدة أمس بوهران، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مساندة المركزية النقابية المطلقة لرئيس الجمهورية، دون تطرقه إلى موضوع العهدة الخامسة، مُوجّها سهام انتقاداته إلى النقابات التي ألهبت الجبهة الاجتماعية مؤخرا، حيث أوضح بأن نقابته “تمكنت من تحقيق مكاسب وانشغالات كبيرة للعمال دون اللجوء إلى العنف والفوضى واحتلال الشوارع “. وشدّد زعيم المركزية النقابية الذي استهدفته قبل أسابيع رياح تصحيح داخلية، في محاولة للإطاحة به من على رأس نقابة يتربع على عرشها منذ أكثر من عقدين من الزمن، على “مساندة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعبد العزيز بوتفليقة، الذي نجح في تحقيق السلم والأمن للبلاد”، غير أنه مسك لسانه عن تزكية مسبقة لعهدة خامسة في إطار العد التنازلي لموعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.



ودون ذكرها بالاسم، كال سيدي السعيد، انتقادات ضمنية لاذعة للنقابات المستقلة، على غرار نقابات الأطباء والأساتذة، التي تسببت احتجاجاتها الأخيرة في توترات واضطرابات كبيرة أربكت الحكومة، حيث قال بأن “الاتحاد لا يحتاج إلى استعمال العنف ونشر الفوضى والخروج إلى الشوارع لتحقيق مكاسب وحقوق عماله”، مؤكدا بأن الاتحاد الذي يرأسه هو النقابة الكبيرة والمهمة في البلد.



وقد حذت اللجنة التنفيذية الوطنية في الإعلان الذي توّج أشغالها، أمس، حذو تصريحات أمينها العام، حيث أكدت بأن “الاتحاد لم يتخل أبدا عن مطالبه، بل بالعكس نجح في حلها عن طريق الحوار”. مضيفة بأن “موضوعية مطالبه وكذا اقتراحاته والبحث عن التقارب مع شركائه في تحقيق الأهداف المشتركة لبلدنا، جعلت من الممكن تحقيق نتائج هامة للغاية”، على حد تعبيرها. وأكدت اللجنة التنفيذية بأنها “على قناعة جوهرية بأن حماية وتثبيت السلم والاستقرار الاجتماعي من طرف الجميع، سيكونان بمثابة حصن الصد ضد أي محاولات لزعزعة استقرار أمتنا”، داعية كل القواعد العمالية والإطارات النقابية إلى تفعيل التعبئة الإيجابية والبنّاءة وتقاسم احتياجات المجتمع المتسامح والمتفتح للازدهار المجتمعي، مؤكدة بأن “الاتحاد متحمس بشدة ويرغب في تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يعدّ الحجر الأساسي في التطور الاجتماعي والاقتصادي “.



كما زكّت اللجنة التنفيذية الوطنية في دورتها الثالثة، أمس، أمينها العام سيدي السعيد، حيث أعلنت “تثمينها للدور الهام الذي يقوم به لتوطيد وتعزيز السلم والاستقرار، اللذان دفع الوطن ثمنا باهظا من أجل اكتسابهما”.



