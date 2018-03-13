طلب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، أمس، من ممثلي الاتحاد العربي لكرة القدم مقعدا ثالثا للجزائر للمشاركة في الطبعة المقبلة للبطولة العربية للأندية.



وحرص رئيس “الفاف” على التعبير عن أسفه لما وصفه بالقرار “الأحادي” للاتحاد العربي في اختيار النوادي المشاركة دون إشعار الاتحادية الجزائرية، غير أن ممثلي الهيئة الكروية العربية، حسب مصدر عليم، قدموا اعتذاراتهم لما اعتبروه “سوء تفاهم”، مؤكدين على نيتهم الصادقة من خلال إنشاء “لجنة ضيافة” بغرض التنقل بين البلدان العربية لدعوة النوادي للمشاركة بناء على اتفاق مع الاتحادات الرياضية للبلدان، ليتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إشراك اتحاد الجزائر ووفاق سطيف في المنافسة، غير أن “الفاف” طلبت مقعدا ثالثا، ما جعل ممثلي الاتحاد العربي يطلبون مهلة إلى غاية اليوم، على الأكثر، للرد على الطلب.



وكشف مصدرنا أن “الفاف” اقترحت الخيار بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة على ممثلي الإتحاد العربي، الذين اشترطوا، في حال الموافقة، اختيار الفريق الأكثر تتويجا أو الأكثر شعبية، ما جعل الاتحادية تسقط خيارها السابق اتحاد بلعباس، فيما سيتم الرد على طلب “الفاف” اليوم، قبل إبرام اتفاق المشاركة رسميا بين “الفاف” وممثلي الاتحاد العربي بمقر الاتحادية.





