اهتز، أمس، سكان بلدية العلمة في سطيف، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب كان يستعد لدخول القفص الذهبي الأسبوع المقبل، على يد صاحب سيارة، بعد خلاف بينهما حول تسديد مبلغ مقابل ركن سيارة.

الجريمة، حسب معلومات أولية، كان حي لعبيدي المعروف بحي الإمارات، بمركز البلدية، مسرحا لها، حيث كان الضحية البالغ من العمر 35 سنة، يستغل رصيفا بنواحي ثانوية الإخوة حويفي، كموقف قيل لنا إنه غير شرعي للسيارات، وذلك من أجل تأمين لقمة عيشه، حينها جاء الفاعل على متن سيارته وبعدما ركنها حينا من الزمن عاد ليغادر، وهنا طلب منه الضحية تسديد المقابل المادي لحراسة وركن السيارة، وهو ما رفضه الفاعل، متحججا بكون المكان لا يعد موقفا شرعيا، فأخرج سكينا وجه به طعنة قاتلة للضحية الذي غادر الحياة متأثرا بشدة الإصابة. وقد أوقفت مصالح الأمن الجاني.