تم إطلاق خلال الأسبوع الجاري أول عملية تصدير عبر السكك الحديدية نحو تونس انطلاقا من المنطقة اللوجيستيكية (الميناء الجاف) ببلدية تكستار بولاية برج بوعريريج, حسبما علم اليوم الأربعاء من مسؤولي هذه المنشأة.

وأوضح ذات المصدر أن أول تجربة للتصدير عبر السكة الحديدية بدأت مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الذي سينقل ما بين 70 إلى 80 حاوية أسبوعيا من السلع الجزائرية إلى تونس.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين و التجاريين الوطنيين من رفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات و منحهم التسهيلات و البدائل الكافية لتشجيعهم على التصدير و البحث عن أسواق خارجية, حسبما ذكره ذات المصدر.