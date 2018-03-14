جدد بايرن ميونخ الألماني، فوزه على بشكتاش التركي بتغلبه عليه 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فودافون ارينا ضمن إياب دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وسجل اهداف البايرن كل من تياجو الكانتارا في الدقيقة 18 وغوكهان غونول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 وساندرو واغنر في الدقيقة 84، فيما جاء هدف بشكتاش الوحيد عن طريق اللاعب فاجنر لوف في الدقيقة 59.

وكان بايرن ميونخ قد تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة 5-0، ليصبح مجموع المباراتين 8-1 لصالح الفريق الألماني.