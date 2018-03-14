أثارت مقالة لكاتب مصري بعنوان "رسالة إلى محمد صلاح" سيلا من الانتقادات والتعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكاتب في مقالته النجم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى "حلق لحيته الكثيفة التي لا تتناسب مع سنه أو نجوميته" وشبه شكل لحيته بـ"الإرهابيين".





الكاتب صلاح منتصر، في مقال تحت عنوان "رسالة إلى محمد صلاح"، نشرته صحيفة "الأهرام"، قال إن صلاح لم يعد مجرد لاعب كرة، لكنه أصبح نجما تتابع الملايين أخباره، وهي نجومية لها تبعاتها، التي تبدأ بضرورة أن يحافظ على موهبته وصحته، وضرورة حاجته إلى (نيولوك) يتغير به شكله أمام محبيه".







وأضاف: "فهو يجب أولا أن يحلق لحيته الكثيفة، التي لا تتناسب مع سنه أو نجوميته، والتي تكاد تضعه -من حيث الشكل على الأقل- في سلة واحدة مع المتطرفين المتزمتين، إن لم تضعه مع الإرهابيين أو المتعاطفين معهم على الأقل".







وأضاف: "وبعد هذا، فإن عليه أن يعيد النظر تماما في تسريحة شعره الكثيف، الذي يبدو مهوشا ومنفوشا، وكأن الحلاق لم يعرف طريق شعره منذ سنوات".





وطالب صلاح منتصر من محمد صلاح بأن يغير مظهره الخارجي، إلى وجه أكثر براءة ووسامة، يظهر من خلاله "محمد صلاح الفلاح المصري الأصيل، الذي يؤكد للعالم أنه فعلا ابن النيل".







واستذكر صلاح منتصر مقالا ليوسف إبراهيم، في "الأهرام" أيضا، طالب خلاله محمد حسني مبارك بتغيير تسريحة شعره عند تنصيبه رئيسا لمصر، مضيفا أن الأخير استجاب له حينها.





وبحسب منتصر، فإن نصيحته لصلاح تتوافق مع رأي الكاتب الآخر، محمد بركات.





وشن ناشطون هجوما عنيفا على صلاح منتصر، قائلين إنه تطرق إلى أمر لم يجر على لسان أحد غيره، بمن فيهم الأوروبيون الذين عانوا من "الإرهابيين".







وقال ناشطون إن لحية محمد صلاح لا تزيد كثافة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على سبيل المثال، مضيفين أن نجما عالميا آخر، وهو الإنجليزي ديفيد بيكهام، كانت له لحية أيضا، كحال لاعبين كثر لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالعالم العربي.





وأوضح ناشطون أن لحية صلاح هي من ضمن الموضة المنتشرة حاليا بين الشباب، قائلين إنه وإن كانت عن تدين حقيقي، فهي تعطي صورة مثالية جدا عن الشباب الملتزم، بعيدا عن الصورة النمطية التي تربط اللحية الطويلة بالتطرف.