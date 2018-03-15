أعلنت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي لكن الإمدادات ما زالت تنمو بوتيرة أسرع مما يؤدي لزيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي.

ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميا من 97.8 مليون برميل يوميا في 2017.

و حسب وكالة رويترز، نقلا عن الوكالة الدولية فإن مخزونات النفط التجارية زادت في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جانفي للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل على متوسط خمسة أعوام.

لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50 بالمائة في عامين إلى مستويات متدنية لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضا جديدا في المخزونات.

وأوضحت الوكالة "تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضا متسارعا محتملا وبدون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين فقد يكون البلد الواقع في أمريكا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص".

وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ جانفي2017 حتى نهاية 2018.

وبفرض عدم تغير إنتاج أوبك لبقية العام، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة طفيفة في مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 97.9 مليون برميل يوميا بقيادة الولايات المتحدة التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام.