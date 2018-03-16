أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن لاعب نادي برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي البرازيلي نيمار دا سيلفا أكد أنه لن ينتقل إلى ريال مدريد في حال كان الفريق الباريسي يرغب في الحفاظ على خدماته .

وأضافت الصحيفة إن نيمار صرح في غرف ملابس الفريق الفرنسي أنه سيبقى في حديقة الأمراء ، طالما يرغب الفريق به ، الأمر الذي يأتي رداً على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال اللاعب البرازيلي إلى سانتياغو بيرنابيو بعد انتهاء بطولة نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا .