بسبب رفض الزوجة حرق محفظة الإبنة الصغيرة، قام الوالد بتأنيب الزوجة وقام بطعن زوجته بالسكين حيث أصابها بجرح خطير في بطنها.



ناقشت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس القضية نهاية الأسبوع حيث امتثل رب عائلة مكونة من أربعة أطفال من زموري حيث توبع بتهمة الضرب والجرح العمدي في حق شريكة حياته بعد خلاف بسيط ، حيث كان الوالد في حالة غضب بعد تأخر الإبنة في العودة من المدرسة مساءً فطلب من زوجته بحرق محفظة الابنة بعد قدومها.

رفضت الزوجة طلبه وحاولت امتصاص غضبه ، فحاول ضرب ابنته، غير أن الزوجة حاولت الوقوف في وجهه دفاعا عن ابنتها.

حينها هرع الرجل إلى المطبخ وأخذ سكينا ووجه ضربة الزوجة، أصابها في بطنها وتركها تنزف.

وحسب تصريحات الضحية فإنها قد لجأت الى الشارع تطلب النجدة، فقام أحد المواطنين بأخذها إلى المستشفى أين تلقت الاسعافات الضرورية و خضعت لعملية جراحية مستعجلة.

وكشفت المحاكمة عن معاناة الزوجة مع زوجها الذي عاشت معه 13 سنة حيث كان يضربها ويشتمها ، واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه .



والتمس النائب العام السجن النافذ 20 سنة بسبب الضرر الذي سببه المتهم للزوجة، وبعد المداولة أدانته هيئة محكمة الجنايات بالسجن النافذ مدة 5 سنوات.



