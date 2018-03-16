غادر مدرب حراس المرمى لشبيبة القبائل الوناس قاواوي, رسميا العارضة الفنية لشبيبة القبائل من اجل الالتحاق بالطاقم الفني الوطني حسب ما اكّده اليوم الجمعة مدرب الشبيبة يوسف بوزيدي.

وأوضح ذات المصدر ان": قواوي لم يعد ضمن الطاقم الفني للشبيبة (...) فقد غادر الفريق من اجل الالتحاق بالمنتخب الوطني "موضحا" من المتوقع ان يلتحق خالد ديكيماش يوم الأحد بتيزي وز من أجل القيام بالمحادثات اللازمة مع ادارة الشبيبة لتولي هذا المنصب , وفي حالة سير الامور بشكل جيد سيشرع ديكيماش في تولي مهامه الجديدة بشكل مباشرة " وفق ما أوضحه مدرب الشبيبة القبائلية للإذاعة الوطنية".

ومعلوم, انّ الوناس قاواوي(40 سنة), قد تلقى دعوة من اجل الالتحاق بالطاقم الفني الوطني لخلافة عزيز بوراس المستقيل من منصبه. ويملك الحارس السابق لعرين شبيبة القبائل سجلا حافلا تخللته لـ49 مشاركة مع المنتخب الوطني في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010.

وسيستهل قاواوي مهامه الجديدة مع المنتخب الوطني في التربص المقبل للخضر, ابتداء من الاثنين المقبل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحسبا للمقابلتين الوديتين المقبلتين ضد كل من منتخب تنزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية على الساعة الـ18:00سا وضدّ منتخب ايران يوم 27 مارس الجاري بالنمسا (18:00سا) .