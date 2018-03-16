أوقفت قوات الشرطة 83 شخصا خلال عمليات بمختلف أحياء الجزائر العاصمة في إطار مكافحة الجريمة، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة.

و أوضح نفس المصدر أن هذه العمليات أفضت إلى حجز 1448 قرص مهلوس و 451 غرام من القنب المعالج إضافة إلى أسلحة بيضاء.

من جهة أخرى، تم توقيف شخص بمدينة الأغواط و بحوزته 3.42 كلغ من القنب المعالج في حين أوقف شخص آخر بمدينة البليدة و بحوزته 2.9 كلغ من نفس المادة.

في نفس الإطار، تم أيضا توقيف شخص بمدينة معسكر و بحوزته 600 قرص مهلوس إضافة إلى آخر بمدينة تلمسان و بحوزته 110 قرص مهلوس و 284 غرام من القنب المعالج.

و من جهتها، أوقفت قوات الشرطة أربعة أشخاص خلال عمليات قامت بها بمدينة تبسة حيث حجزت 213 قرص مهلوس و 155 غرام من القتب المعالج، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.