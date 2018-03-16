مكافحة الجريمة: توقيف 83 شخصا بالعاصمة

مجتمع
16 مارس 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

أوقفت قوات الشرطة 83 شخصا خلال عمليات بمختلف  أحياء الجزائر العاصمة في إطار مكافحة الجريمة، حسب ما جاء في بيان للمديرية  العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة.

و أوضح نفس المصدر أن هذه العمليات أفضت إلى حجز 1448 قرص مهلوس و 451  غرام من القنب المعالج إضافة إلى أسلحة بيضاء.

من جهة أخرى، تم توقيف شخص بمدينة الأغواط و بحوزته 3.42 كلغ من القنب  المعالج في حين أوقف شخص آخر بمدينة البليدة و بحوزته 2.9 كلغ من نفس المادة.

في نفس الإطار، تم أيضا توقيف شخص بمدينة معسكر و بحوزته 600 قرص مهلوس  إضافة إلى آخر بمدينة تلمسان و بحوزته 110 قرص مهلوس و 284 غرام من القنب  المعالج. 

و من جهتها، أوقفت قوات الشرطة أربعة أشخاص خلال عمليات قامت بها  بمدينة تبسة حيث حجزت 213 قرص مهلوس و 155 غرام من القتب المعالج، يضيف بيان  المديرية العامة للأمن الوطني.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول