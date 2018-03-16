تميز الحفل التكريمي الذي أقيم على روح فقيد المسرح الجزائري عبد القادر علولة، مساء الأربعاء الماضي، بغياب لافت لكل ممثلي مديرية الثقافة لولاية وهران. ولم يشذ قويدر بوزيان عن القاعدة التي يطبقها منذ تعيينه مديرا للقطاع في هذه الولاية، وهي “الغياب الدائم والمستمر” عن كل ما يعني القطاع الذي يشرف عليه، باستثناء المناسبات التي يحضرها الوزراء. ويقال إن مديرين مركزيين في وزارة الثقافة غاضبون من هذا السلوك، لأن مشاريع هامة تعطلت بسبب سلوك “الغائب الدائم”.