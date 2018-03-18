يعرف نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي التي أنشئت عام 2002 نشاطا ملفتا مع التحقيق والتدقيق في العديد من الملفات المتصلة بشبهة تبييض الأموال، خاصة بعد أن استفادت الهيئة من تعزيز صلاحياتها قصد التضييق على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وتحويل المال العام ومراقبة حركة الأموال المشتبه في مصادرها ووجهتها. ومن بين الملفات التي يتم التدقيق فيها قروض بنكية استفاد منها أبناء مسؤولين سابقين، من بينها قروض استفاد منها ابن أحد المسؤولين السابقين في العاصمة بنحو 300 مليار سنتيم. وتقوم الخلية باستقبال مئات الملفات، لاسيما من البنوك، لشبهة التبييض والفساد، وقد تسلمت الخلية 1240 ملف في 2016 حولت للعدالة نحو 30 منها، واستقبلت أكثر من 1000 ملف العام الماضي.



