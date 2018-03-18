أكد الناطق باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب ،اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن التنسيقية تتمسك بمقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المقرر إجرائها ابتداء من 18 مارس إلى غاية 12 أفريل القادم.

وأوضح الدكتور طايلب في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن معظم الأطباء المقيمين لمختلف كليات الطب الوطنية وافقوا على مقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها في المدة المذكورة أعلاه ، مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم جمعيات عامة استشارية بهذه الكليات تتمحور خصوصا حول القرارات الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقررت التنسيقية أيضا أنها ستظل متمسكة بالإضراب الذي شرع فيه منذ حوالي 4 اشهر إلى غاية الاستجابة التامة للوزارات المعنية لمطالبها.

وقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس السبت، للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات،أن الوزارة متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر اجرائها خلال الفترة المذكورة، وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين تحمل كامل مسؤولياتهم .

وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية ، أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم تقديم طلب واحد فقط، وهو تأجيل تاريخ اجراء ألامتحانات، وهو ما تم رفضه.