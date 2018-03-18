أعلنت كرواتيا اليوم الأحد حالة الطوارىء في وادي كوسينج بوسط البلاد عقب فيضان نهر ليكا، ما تسبب في قطع الطرق أمام نحو 500 شخص وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى.

و ذكرت مصادر إعلامية أن منسوب المياه يرتفع بمعدل 5 سنتيمترات في الساعة، فيما أفاد التلفزيون المحلي بأن المياه غمرت نحو 20 منزلا، وتهدد عددا من المنازل الأخرى.

و قد نجمت الفيضانات التي اجتاحت وسط كرواتيا عن ذوبان الجليد الذي تساقط على البلاد أواخر شهر فبراير ومطلع شهر مارس الجاري، إلى جانب هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن مدينة كارلوفاتش وبلدات ياسينوفاتش وهرفاتسكا كوستاينيتشا هي الأكثر عرضة للخطر من فيضان الأنهار.