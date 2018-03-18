يقوم الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية و السياسة الأمنية اليخاندرو الفارغونزاليس بزيارة عمل إلى الجزائر من 19 إلى 21 مارس 2018، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تندرج هذه الزيارة في إطار "المشاورات الثنائية في سياق الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي انضمت لها الجزائر في مارس 2000"، حسبما أوضحه ذات المصدر.

و خلال الزيارة سيستقبل مسؤول حلف شمال الأطلسي "من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و سيجري محادثات مع إطارات سامية مكلفة بالحوار المتوسطي مع هذه المنظمة"، حسبما أضاف ذات البيان.