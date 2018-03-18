الأمين العام المساعد للحلف الأطلسي يزور الجزائر غد

أخبار الوطن
18 مارس 2018 () - واج/س.أ
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يقوم الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال  الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية و السياسة الأمنية اليخاندرو الفارغونزاليس بزيارة عمل إلى الجزائر من 19 إلى 21 مارس 2018، حسبما أفاد به اليوم الأحد  بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تندرج هذه الزيارة في إطار "المشاورات الثنائية في سياق الحوار  المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي انضمت لها الجزائر في مارس 2000"،  حسبما أوضحه ذات المصدر.

و خلال الزيارة سيستقبل مسؤول حلف شمال الأطلسي "من قبل وزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل و سيجري محادثات مع إطارات سامية مكلفة بالحوار المتوسطي مع هذه المنظمة"، حسبما أضاف ذات البيان.

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