أكد اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب ضرورة منح الوقت الكافي للناخب الوطني الجديد رابح ماجر، معتبرا أن الحديث عن المتسبب في عدم تأهل الخضر لمونديال روسيا لن ينفع شيئا في الوقت الحالي.

وقال بن طالب في حوار مع موقع "العربي الجديد" : "ماجر هو المدير الفني للمنتخب، يجب أن نساعده نحن اللاعبون وأن نكون عند رهن إشارته مع جهازه التدريبي، وكذلك الاتحاد الجزائري يجب أن يحميه كثيرا، وأظن أنه يقوم بدوره".

وأضاف لاعب شالكه الألماني " لا يجب أن نحكم على ماجر من خلال بعض المباريات مع المنتخب الجزائري؛ فكما نال بعض المدربين الأجانب الوقت للإشراف على الخضر، يجب أن تتاح كافة الوسائل للمدير الفني الحالي، وبعدها نحكم على الإضافة التي سيقدمها للجزائر، أطالب بأن ترفع الأيدي عن ماجر".

من جهة أخرى رفض بن طالب الحديث عن إخفاق "الخضر" في بلوغ مونديال روسيا، مؤكدا ضرورة طي صفحة الماضي والتطلع إلى بناء منتخب قوي للتصالح مع الجمهور الجزائري الذي "سئم الإخفاقات" حسبه.