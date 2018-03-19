طالبت الخارجية السورية الإثنين القوات التركية بالانسحاب من عفرين واعتبرتها قوة "احتلال"، ويأتي ذلك غداة تمكن أنقرة من السيطرة على المدينة ذات الأغلبية الكردية إثر عملية عسكرية استمرت لنحو شهرين.

قالت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها".



من جانبه تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين بتوسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد وصولا إلى الحدود العراقية، غداة إخراج فصائل موالية لأنقرة القوات الكردية من عفرين. وحذر أردوغان من إمكانية ذهابه أبعد من ذلك وتنفيذ عملية ضد الأكراد داخل الأراضي العراقية.