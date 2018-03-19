أفضى لقاء جمع الأكاديمية الجزائرية لمرضى الحساسية، وعددا كبيرا من الناشطين في العلوم الطبية، إلى إعداد ميثاق أخلاق وإطلاق ترتيبات إنشاء مجلة طبية مشتركة تهتم بعلوم الطب. وجرى اللقاء، السبت الماضي، بمستشفى الرويبة وقاده البروفيسور مرزاق غرناووط، رئيس مصلحة أمراض الصدر والحساسية بالمستشفى. وحضر متخصصون في الجراحة والبيولوجيا والصيدلة وجراحة الأسنان، وكان الهدف من اللقاء تبادل الخبرات حول ”مجتمعات العلوم” في مجال الطب، وترقية البحث وتحسين التكفل بالمريض.