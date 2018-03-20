أهم زبائن الجزائر خلال 2018
فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية و تطورها نحو كل بلد (ارتفاعا أو تراجعا) خلال الشهرين الأولين لسنة 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.
البلدان القيمة (مليون دولار) التطور
إسبانيا 943 +28,6%
إيطاليا 892 -24,1%
فرنسا 775 +11,03%
الولايات المتحدة الأمريكية 634 -0,31%
بريطانيا 490 +260,3%
تركيا 400 +7,2%
هولندا 315 -3,4%
البرازيل 274 -30,8%
البرتغال 239 + 91,2%
الهند 200 +112,8%
تونس 154 +49,51%
بلجيكا 152 -15,1%
المغرب 135 +71%
الصين 123 -
كوريا الجنوبية 120 -
المجموع الفرعي : 5.846
المجموع : 7.101.