فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية و تطورها نحو كل بلد (ارتفاعا أو تراجعا) خلال الشهرين الأولين لسنة 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

البلدان القيمة (مليون دولار) التطور

إسبانيا 943 +28,6%

إيطاليا 892 -24,1%

فرنسا 775 +11,03%

الولايات المتحدة الأمريكية 634 -0,31%

بريطانيا 490 +260,3%

تركيا 400 +7,2%

هولندا 315 -3,4%

البرازيل 274 -30,8%

البرتغال 239 + 91,2%

الهند 200 +112,8%

تونس 154 +49,51%

بلجيكا 152 -15,1%

المغرب 135 +71%

الصين 123 -

كوريا الجنوبية 120 -

المجموع الفرعي : 5.846

المجموع : 7.101.