أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد 3655 مسلحا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إن "بلاده ستمضي قدما في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا ومواطنيها".

وانتقد الرئيس التركي، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة يوم أمس، التي عبرت من خلالها عن قلقها إزاء الوضع في عفرين، قائلا: "أين كنتم حين أبلغناكم قلقنا وطلبنا منكم مكافحة هذا التنظيم؟ حينها قلتم لنا إنكم ستتعاونون مع التنظيمات الإرهابية للقضاء على داعش، ووقتها قلنا لكم إن هذه الخطوة خاطئة وعليكم أن تتعاونوا مع تركيا لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "الآن انظروا كيف تمكنت قوات "غصن الزيتون" من القضاء على التنظيمات الإرهابية في عفرين، واشنطن تقول إن تركيا حليفتنا الاستراتيجية، وتتعاون في الوقت نفسه مع التنظيمات الإرهابية".