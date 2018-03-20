تقرر استحداث صحيفة سوابق عدلية خاصة بالشركات العمومية والخاصة التي تصدر في حقها أحكام قضائية زيادة على تلك التي تمنح للأفراد، في إطار الإصلاحات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائرية الجاري النظر فيه على مستوى المجلس الشعبي الوطني.



قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن التشريع الجديد ”جاء لسد فراغ قانوني يتضمن إدراج فهرس المخالفات والعقوبات التي تصدر في حق الأشخاص المعنويين أي الشركات في صحيفة السوابق”.

وأدرج العملية في سياق مكافحة الفساد. وتتضمن صحيفة السوابق الخاصة بالشركات اسم الشركة ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي أو الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع والعقوبة. وتنص الإصلاحات المقترحة أيضا على استحداث بطاقة سوابق خاصة بمخالفات المرور وأخرى بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، كما تتضمن التعديلات المقترحة تحسينات تخص الإدماج المهني للمساجين.

وتسابق نواب حزب جبهة التحرير الوطني، خلال المداخلات، إلى استعمال تعابير الولاء لوزير العدل، مركزين على شخص الوزير دون مشروعه، في ظل الحديث عن ارتفاع أسهمه في سباق خلافة الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى، وخاطبه نائب عن حزبه ”سر ونحن وراءك نسير”. وتولى نواب الأفالان تثمين الإصلاحات التي تمت في عهد لوح، مكتفين بقراءة سطحية لنص القانون الذي طرح للمناقشة، وهو قانون تقني بالأساس. وبعكس نواب الحزب، وجه نواب من شتات المعارضة ملاحظات تخص وضع قطاع العدالة في الجزائر، وسجلت النائب يخلف عن التجمع الجمهوري ارتكاب القضاة تجاوزات خلال إصدار الأحكام القضائية بمحاكم بجاية، واستدلت بقضايا كانت محل نظر على مستوى القضاء في ولايتها.



ونبه رئيس كتلة جبهة المستقبل، حاج الغوثي، بهذا الخصوص، إلى مخاطر التسرع في الفصل في القضايا المطروحة أمام العدالة، وتساءل عن مصير مدرسة المحامين التي تقرر استحداثها في قانون المحاماة الذي صودق عليه في 2013.



وعاد للواجهة مطلب تطبيق عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، وقالت متدخلة إن تطبيق هذا الحكم سيؤدي حتما إلى الحد من هذه الجرائم. وانتقد نواب معارضة وضع قطاع العدالة بشدة، مسجلين توظيفه في قمع النقابات، وفي هذا الصدد دعا نائب الأفافاس، حسن منصوري، لتجسيد الإصلاحات المعلنة للقطاع ”على الأرض وليس على الورق كما يجري حاليا”.