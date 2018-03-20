علّق متتبّعون للشأن البرلماني الوطني، على مداخلة النائب، بهاء الدين طليبة، بمناسبة عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية، بـ”المعلقات” الشعرية، وذلك بالنظر لما احتوته المداخلة من جمل رنّانة، امتزجت فيها كل أنواع البلاغة والمحسّنات البديعية من سجع وطباق وقافية، صبّت كلها في دعم ومساندة مسيرة التحديث والعصرنة التي يعرفها قطاع العدالة. وراح طليبة يعدّد مشاريع القوانين التي مرّ بها الوزير لوح أمام البرلمان خلال العهدة البرلمانية السابقة، والتي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الوطني.. كلمات نائب عنابة، حرّكت حتى رئيس المجلس، السعيد بوحجة، الذي راح يصفّق في جزء من المداخلة، وظهر في الفيديو أيضا الوزير لوح مبتسما.