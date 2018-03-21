استقال رئيس ميانمار يوهتين كياو من منصبه، بعد سنتين من توليه الحكم، وفقا لبيان رسمي صدر عن مكتب الرئيس اليوم الأربعاء.

وصرح يو زاو هتاي المدير العام لمكتب الرئيس "لقد طلب الرئيس يو هتين كياو اليوم 21 مارس 2018 إعفائه من مهامه كرئيس" مشيرا إلى أنه سيبقى منصب الرئاسة شاغرا على أن يتخذ القرار بشأنه في غضون سبعة أيام وفقا للدستور.

واكتفى بيان مكتب الرئيس بالإشارة إلى أن استقالة يوهتين كياو من منصبه بهدف الراحة، و قد ظهر الرئيس في الأشهر الأخيرة في حالة ضعف بدني و تداولت وسائل الإعلام أخبارا عن تدهور حالته الصحية.

وجدير بالذكر أن يو هتين كياو البالغ من العمر 72 عاما انتحب رئيسا للبلاد في أفريل عام 2016 ، وهو أول رئيس مدني لميانمار بعد سنوات من الحكم العسكري.