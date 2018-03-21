بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 4,9 في المائة على أساس سنوي إلى غاية فيفري 2018 , حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية فيفري 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الأشهر الـ12 ابتداء من مارس 2017 إلى غاية شهر فيفري 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين مارس 2016 إلى غاية فيفري 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في فيفري 2018, الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك مقارنة بشهر جانفي 2018 فقد بلغ -0,6 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 1.9 بالمئة في فيفري 2018 مقارنة بشهر جانفي 2018.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 3,5 بالمائة خاصة اللحوم البيضاء( -8,3 بالمائة) والخضر (-5,7 في المائة).

كما انخفضت اسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 0,4 في المائة, مدفوعة بتراجع أسعار الحبوب الجافة (-9,6 بالمائة).

وفيما يخص اسعار السلع المصنعة, فقد عرفت انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة.

بالمقابل, عرفت أسعار الخدمات منحى تصاعديا حيث ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة.

وحسب مجموعات السلع والخدمات, ارتفعت اسعار أعباء السكن (+ 0,9 بالمائة) النقل والاتصالات (+1,1 بالمائة), الصحة و التطهير الجسدي (+0,8 بالمائة).

من جهة أخرى, عرفت أسعار الألبسة و الأحذية انخفاضا قدره 0,8 بالمائة, في حين سجلت أسعار المنتجات الأخرى تغيرات طفيفة.

يذكر ان قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5.5 بالمئة.