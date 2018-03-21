يراهن الناخب الوطني، رابح ماجر، على فوز عريض، اليوم، أمام منتخب تنزانيا، في ثالث مباراة له على رأس “الخضر”، من أجل “إسكات” المشككين في أحقيته بالعودة لتدريب المنتخب، ومعهم جمهور ملعب 5 جويلية الذي لم يكن “رحيما” به في خرجته السابقة بمناسبة مواجهة إفريقيا الوسطى، على غرار ما فعل خلال الندوة الصحفية التي تلت ذات المباراة لما قرر “إسكات” أحد الصحفيين في الحادثة “الشهيرة”.





بعد فوزين، واحد فوق البساط (أمام نيجيريا) وآخر أمام منتخب متواضع (إفريقيا الوسطى)، يتطلع رابح ماجر لانتصار ثالث أمام منتخب تنزانيا ليستثمر في ذلك عند مواجهة تساؤلات رجال الإعلام، خلال الندوة الصحفية التي ستلي المباراة بخصوص دوافعه في إبعاد مجموعة من اللاعبين المتألقين، رايس مبولحي وسفيان فيغولي ورياض بودبوز، هو (ماجر) الذي تحاشى المواجهة مع الصحافة قبل المباراة من خلال رفضه برمجة ندوة صحفية على غير ما هو متعامل لديه.



ويتمنى رابح ماجر، اليوم، أن يبرهن اللاعبون المحليون على أحقيتهم في التواجد مع الخضر ولو على حساب الأسماء المحترفة “المغضوب عليها” من خلال التألق في هذا الموعد، بوخنشوش وبلكالام وبلخير وعبيد والبقية، هذا إن كانت لديه الجرأة في الدفع بهم أمام جمهور 5 جويلية المعروف بقلة صبره.



ويرتقب الجميع، اليوم، ما ستجود به قريحة رابح ماجر في التدريب وإن كان سيرتقي، حقيقة، بمستوى المنتخب فنيا وتكتيكيا كما وعد، وسط حديث حول تغيير لنظام اللعب إلى 3-5-2 مع الاعتماد على لاعبي رواق من الجهة اليمنى (فرحات) والجهة اليسرى (سوداني)، في ظل غياب صانع اللعب ياسين براهيمي الذي سيتركه للمباراة المقبلة أمام إيران.



وتبدو أماني وتطلعات ماجر قابلة للتجسيد قياسا بمستوى المنافس الذي يبقى ضعيفا، وهو الذي عجز في آخر مبارياته عن الفوز بميدانه أمام منتخب لوزوتو، علما أن المنتخبين قد التقيا آخر مرة قبل أقل من عامين (17 نوفمبر 2015) في إطار تصفيات كأس العالم 2018، يومها فاز الخضر بسباعية كاملة دون رد، تداول على تسجيلها كل من براهيمي وغلام (هدفان) ومحرز (هدف) وسليماني (هدفان) ومجاني (هدف)، فيما كانت مباراة “الوداع” لكريستيان غوركوف الذي غادر يومها بلا رجعة، تاركا المجال للبلجيكي جورج ليكنس، علما أن المنتخبين التقيا في 8 مناسبات سابقة في مختلف المسابقات، وانتهت جلها بفوز الخضر باستثناء المباراة التي جرت بتاريخ 21 جانفي 1995 بدار السلام، في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 1996 وخسرها رفقاء كمال قاسي السعيد بهدفين لهدف وكان مدرب الخضر وقتها.. رابح ماجر.



