

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقشا تطورات الوضع في المنطقة، وأكدا أيضا أهمية العلاقات الثنائية القوية.



وجاء في بيان البيت الأبيض: "تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتأكيد أهمية العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وتركيا، كونهما حلفاء في الناتو وشركاء استراتيجيين، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة.



كما ذكر البيت الأبيض أن "القادة أكدا مجددا التزامهما بمواصلة جهودهما لتعزيز التعاون" لحل المهام الاستراتيجية المشتركة، كما ناقشا "مخاوف البلدين التي تؤثر على العلاقات الثنائية".



وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب الخلافات حول عدد من القضايا، بما في ذلك الوضع في سوريا واحتجاز موظفي السفارة الأمريكية.



